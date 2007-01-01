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Общество

В Калугу прибыла «Эстафета Победы»

Дмитрий Ивьев
15.04, 16:04
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Международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы» проводится под эгидой Совета Командующих пограничными войсками стран СНГ. Она призвана сохранить историческую память о подвиге советских воинов, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств СНГ. В этом году эстафета приурочена к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Дню Пограничника. За время проведения Эстафета пройдет более 60 тысяч километров и побывает во всех уголках нашей страны.

Символ эстафеты – пограничный столб, увенчанный Орденом Отечественной войны, прибыл в Калугу 15 апреля. Он начал свой путь из Мурманска, маршрут пролегал вдоль северных и восточных границ России, а также по территории Казахстана, Таджикистана и Киргизии. У памятника пограничникам на площади Победы состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, ветераны пограничных войск, сотрудники пограничной службы ФСБ и кадеты.

«Калуга заслуженно вошла в маршрут «Эстафеты Победы», мы свято чтим память воинов Великой Отечественной, наши ветеранские организации активно занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, оказывают помощь участникам специальной военной операции. Тысячи калужан прошли нелёгкую службу в пограничных войсках, достойно исполнив свой долг. Сейчас ветераны передают свой бесценный опыт молодому поколению. Благодарю всех участников и организаторов этой замечательной акции», – прокомментировало Юрий Моисеев.  

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