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Общество

В Людиново выбирают место для строительства новой школы

Дмитрий Ивьев
15.04, 15:40
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Публикацию на этому тему 15 апреля сделал глава администрации района Стефан Перевалов.

- Единственный вариант строительства без ущерба существующим объектам – на Маяковского, - заявил он. - Площадка, получившая у нас название «на болоте». Да, действительно, там работать сложно. Тяжелые проектные решения. Большое удорожание. Но это по-прежнему вариант.

В качестве альтернативных вариантов предлагается стадион «Авангард» и центральный парк. Но в этих случаях есть некоторые минусы. Город может потерять старый стадион с естественным покрытием либо школьники вынуждены будут ходить на физкультуру за 300 метров.

- Вижу в комментариях, жители предлагают участок на ул. Урицкого. Он не подходит. По площади он чуть больше гектара, а нам нужно как минимум 2,5, - отметил также Перевалов. - Очень непростое решение нам с Вами предстоит принять. Необходимо будет провести публичные обсуждения. Соблюсти все процедуры. Но уже сегодня я бы хотел попросить Вас высказать свое мнение.

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