В Калуге обсуждают устойчивое развитие территорий
В Калуге обсуждают устойчивое развитие территорий
Губернатор Владислав Шапша принял участие в региональном дне муниципального форума «Малая Родина – Сила России».
Сам форум 21 апреля стартует в Москве.
В наш регион на мероприятие приехал заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Алексей Анисимов.
- Государство много делает для того, чтобы муниципалитеты развивались, - подчеркнул Шапша. - Это и программа комплексного развития сельских территорий, формирования комфортной городской среды, развития инфраструктуры опорных населенных пунктов. И тут необходима инициатива.