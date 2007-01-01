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В Калуге обсуждают устойчивое развитие территорий

Дмитрий Ивьев
15.04, 14:20
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В Калуге обсуждают устойчивое развитие территорий

Губернатор Владислав Шапша принял участие в региональном дне муниципального форума «Малая Родина – Сила России».

Сам форум 21 апреля стартует в Москве.

В наш регион на мероприятие приехал заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Алексей Анисимов.

- Государство много делает для того, чтобы муниципалитеты развивались, - подчеркнул Шапша. - Это и программа комплексного развития сельских территорий, формирования комфортной городской среды, развития инфраструктуры опорных населенных пунктов. И тут необходима инициатива.

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