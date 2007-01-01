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Общество

Российские банкиры рассматривают возможность создания центра ИИ-компетенций в Китае

Дмитрий Ивьев
15.04, 14:10
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Возможность создания центра компетенций в Китае, который займется разработкой технологий для создания «умных» ИИ-устройств, рассматривается ВТБ. Центр поможет создать базу для дальнейшего развития сегмента ИИ-устройств в России.

Одним из факторов, сдерживающих развитие российского рынка ИИ, является дефицит «средств производства» ИИ – видеокарт, графических процессоров и др., которые необходимы для работы моделей. Существуют также технологический барьер (развиваемые в Китае технологии подчас требуют адаптации для внедрения в России) и языковой барьер, заключающийся в отсутствии необходимой технической документации на английском языке. Кроме того, сложность представляет отсутствие системной информации о появляющихся в Китае ИИ-устройствах и технологиях, а также юридических механизмов взаимодействия в области высоких технологий.

«Центр позволит не только лучше ориентироваться в существующих на мировом рынке ИИ-устройствах, но и эффективно использовать имеющиеся наработки, благодаря эффективной технологической и юридической поддержке разработок», – отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Среди задач, которые призван решать центр, может быть разработка различных ИИ-инструментов, он может способствовать созданию ПАКов (программно-аппаратных комплексов) и устройств с привлечением экспертизы китайских научных специалистов, крупных компаний и стартапов. Также речь будет идти об аналитике появляющихся продуктов в сфере ИИ, деятельности стартапов в этой сфере и др.

Как следует из аналитического исследования «ИИинтеграция: будущее ИИ-устройств», подготовленном аналитиками к ведущей технологической конференции Data Fusion, Китай сегодня является одним из мировых лидеров в сегменте создания и развития устройств с ИИ.

Аналитики по всему миру фиксируют ежегодный кратный рост продаж различных устройств, в которые интегрирован ИИ, отмечается в исследовании. Разделяют два типа интеграции ИИ с устройствами: облачный ИИ и встроенный ИИ. В первом случае ИИ-вычисления проходят в облаке на удаленных серверах, во втором – непосредственно на самих устройствах.

Исследование «ИИинтеграция: будущее "умных" устройств» основано на всеобъемлющем анализе более чем 100 различных источников, включая отчеты консалтинговых компаний, заявления крупнейших участников рынка, научные статьи передовых ученых и др.

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