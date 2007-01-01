В Калуге собрали гуманитарную помощь военным

Калужане собрали очередной гуманитарный груз для земляков, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.

«Сотрудники муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детство» собрали для наших бойцов большое количество продуктов, сладостей и медикаментов, также в составе груза радиостанции, генераторы, специальные перчатки, батарейки и аккумуляторы, запчасти и инструменты», – рассказала депутат Гордумы, директор МБДОУ «Детство» Эльвира Капитонова.

«Отправляем очередной груз с подарками и необходимым снаряжением для наших ребят, которые сейчас защищают Родину на передовой. В центр развития ребёнка «Детство» входят более десяти дошкольных учреждений Правобережья, все сотрудники приняли активное участие в сборе гуманитарного груза. Уже завтра он отправится в зону проведения СВО и к светлому празднику Пасхи будет доставлен нашим землякам. Очень важно чтобы бойцы чувствовали тепло и заботу со стороны тех, кто трудится в тылу ради нашей общей победы», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.