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Молодой калужанин погиб на СВО

Дмитрий Ивьев
15.04, 12:27
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Молодой калужанин погиб на СВО

В среду, 16 апреля, в Воротынске похоронят Никиту Горбунова.

В декабре прошлого года он погиб в возрасте 23 лет, сообщили в администрации Воротынска.

Прощание состоится в 10:30 на Сиреневом бульваре, 15.

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