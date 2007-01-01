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Общество

В Калуге дерево упало на провода

Дмитрий Ивьев
15.04, 12:29
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В Калуге дерево упало на провода

Фото прислал наш читатель.

Дерево сломалось и повисло на проводах в районе дома №62 на улице Ленина.

Судя по снимку, место, где проходит много пешеходов, не огорожено.

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