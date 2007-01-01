В Калуге открылся Детский центр для пациентов с ВИЧ-инфекцией

Он появился на базе Центра инфекционных заболеваний и СПИД, сообщила 15 апреля министр здравоохранения региона Анна Чернова.

- Уже много лет медики работают над предупреждением передачи ВИЧ-инфекции от матери плоду, - пояснила Чернова. - Все беременные женщины с ВИЧ и рожденные ими дети получают трехэтапный курс антиретровирусной терапии (во время беременности, во время родов и прием лекарственных препаратов новорожденным). Если женщины выполняют все назначения лечащего врача, то процент рождения инфицированного ребенка сводится к нулю. Тем не менее есть дети, стоящие на диспансерном учете, а также в Центре СПИД наблюдаются беременные женщин с ВИЧ-инфекцией. Все они получают лекарственную терапию.

В новом отделении детей будут принимать: педиатр, акушер-гинеколог, инфекционист, эпидемиолог, медицинский психолог и средний медицинский персонал.