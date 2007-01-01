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Общество

В Калуге представили военно-патриотический проект

Дмитрий Ивьев
15.04, 07:35
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Центр хореографического воспитания "VIVA DANCE" вместе с педагогами, учениками и родителями 18-й школы представил зрителям военно-патриотический проект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественный войне. Премьера состоялась на сцене Калужской областной филармонии. Зрители смогли увидеть настоящий блиндаж времён Великой Отечественно войны, спеть песни военных лет под аккомпанемент баяна. В фотозоне «Письмо солдату» все желающие могли написать письмо нашим бойцам, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции СВО.

«Этот день объединил поколения и позволил каждому прикоснуться к истории. Концертная программа стала эмоциональным центром события: через музыку, песни и танцы участники передали дух военного времени. Спасибо всем, кто создавал этот невероятный проект!», – поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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