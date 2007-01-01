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Калужанин погиб на СВО

Дмитрий Ивьев
14.04, 16:18
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Во вторник, 15 апреля, в Бабынино пройдут похороны Олега Луговцова.

Об этом сообщили в администрации Бабынинского района.

Церемония прощания начнётся в 11:30 у дома по адресу №5 на улице Механизаторов.

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