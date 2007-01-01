Калужский филиал «СОГАЗ-Мед» объявляет старт ежегодного конкурса «Спасибо, доктор!»

Роль врача в нашей жизни трудно переоценить. Сложно представить профессию важнее, ведь врачу приходится принимать решения, от которых зависит здоровье и жизни людей.

Хотите поблагодарить своего врача и сказать: «Спасибо, доктор!»?

У жителей Калужской области вновь появилась такая возможность: присылайте через форму голосования ваши добрые слова и краткий рассказ о том, за что вы благодарны доктору, в какой ситуации он помог вам или вашим близким, за какие качества вы цените его больше всего.

Региональный конкурс «Спасибо, доктор!» начинается 14 апреля и продлится до 31 мая 2025 года. По его итогам определятся лучшие врачи системы обязательного медицинского страхования Калужской области, набравшие наибольшее количество положительных отзывов от граждан.

Подведение итогов конкурса состоится 02 июня 2025 г. Результаты будут опубликованы на сайте sogaz-med.ru.

Подробная информация о конкурсе, организаторе, сроках проведения доступна в Положении о конкурсе.

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