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Новость дня Общество

В Калужской области откроют более 130 площадок для проведения «Диктанта Победы»

Дмитрий Ивьев
14.04, 14:18
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В преддверии акции, которую проводит «Единая Россия», в регионе запустили онлайн-выставку

В этом году «Единая Россия» проведет международную акцию «Диктант Победы» 25 апреля. Она состоится на 35 тысячах площадок по всей стране и в 89 зарубежных государствах. Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, с момента запуска события число его участников увеличилось в 13 раз, а количество площадок – в 20 раз.

В Калужской области для тестирования откроют свыше 130 площадок. Узнать, какая из них ближе к вашему дому, можно на сайте диктантпобеды.рф. В преддверии акции в административном центре запустили тематическую онлайн-фотовыставку. Об этом сообщил секретарь реготделения партии, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Так, на шести рекламных баннерах жители города могут увидеть основную информацию о «Диктанте Победы». Экраны располагаются на улице Гагарина, в универмаге «Калуга», кинотеатре «Центральный», Доме быта, на площади Победы и Московской площади.

Добавим, что подобные экспозиции ЕР организовала по всей стране. Они повествуют об истории акции, географии ее проведения, знаковых площадках и участниках. Например, в минувшую пятницу фотовыставка открылась на Гоголевском бульваре в Москве.

К слову, в этом году «Единая Россия» проводит патриотический диктант уже в седьмой раз. Для сохранения исторической памяти особое значение имеет то, что его участниками все чаще становятся жители и зарубежных стран.

— Диктант стал самым масштабным историческим тестированием в мире, пройти который стремятся миллионы людей не только в России, но и за ее пределами. Все больше людей таким способом выражают почтение солдатам Победы, спасшим мир от нацистской заразы, — сказал Владимир Якушев.

Он добавил, что фракция ЕР старается выбрать для проведения теста места, имеющие особую значимость для регионов. Кроме того, диктант пройдет на таких площадках, как атомный ледокол «Арктика» и Международная космическая станция. А главной локацией традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в столице России. Секретарь Генсовета партии отметил, что и жители новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей — активно участвуют в патриотическом событии.

Отметим, что «Диктант Победы» можно написать в онлайн-формате на 10 разных языках. Кроме того, по поручению председателя ЕР Дмитрия Медведева в этом году в тестирование включен блок о специальной военной операции.

— Вопросы будут посвящены и тем событиям, которые сейчас проходят в четырех новых регионах в зоне СВО, и которые пересекаются с событиями, происходившими в этих регионах в ходе Великой Отечественной войны, — уточнил координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Фото: "Единая Россия", ER.RU

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