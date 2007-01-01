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Владислав Шапша поздравил войска ПВО с профессиональным праздником

Дмитрий Ивьев
14.04, 07:20
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В воскресенье, 13 апреля, губернатор Калужской области поблагодарил личный состав войск ПВО.

Он пожелал военным успехов в службе и чистого неба.

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