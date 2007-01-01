Развитие представительных органов местного самоуправления обсудили в Государственной Думе

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый зампредседателя Гордумы Александр Иванов приняли участие во Всероссийской конференции по развитию представительных органов муниципальных образований. Также на конференции рассматривались вопросы развития общественного самоуправления на региональном и местном уровнях с опорой на традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности.

«Обсудили вопросы повышения эффективности работы депутатов на местах, обменялись опытом, были представлены лучшие муниципальные практики. Особое внимание уделили укреплению связей между представителями власти и населением, созданию условий для конструктивного диалога и учета мнения жителей при формировании муниципальной политики. Важность духовно-нравственных ценностей в современном обществе неоспорима. Именно они формируют фундамент для устойчивого развития, укрепления гражданской идентичности и сохранения культурного наследия. Уверен, что сегодняшняя конференция послужит всем нам площадкой для обмена полезными знаниями и опытом, а также стимулом для дальнейшего развития представительных органов и общественного самоуправления в наших регионах», – прокомментировал Юрий Моисеев.