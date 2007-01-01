Губернатор Калужской области поздравил православных христиан с Вербным Воскресеньем

Владислав Шапша опубликовал свое сообщение в соцсетях в воскресенье, 13 апреля:

-В этот день мы вспоминаем важное евангельское событие - Вход Господень в Иерусалим. Завтра начинается Страстная неделя Великого поста. И подготовка к главному христианскому празднику – Пасхе.

Как отметил глава региона, это время для каждого из нас, чтобы стать лучше, внимательнее к близким. Помочь тем, кто в этом нуждается.

-Сил и терпения, света и крепости духа, друзья! - добавил Шапша.