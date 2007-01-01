В Калужской области наблюдается дефицит кадров в ключевых сферах

По данным HeadHunter, в марте этого года в регионе зарегистрировано 8 991 вакансия при 42 192 резюме.

Структура вакансий распределилась следующим образом: почти треть (28%) предложений приходится на рабочий персонал, чуть меньше (26%) – на производство и сервисное обслуживание, пятая часть (20%) – на сферу продаж, 15% – на строительство и недвижимость, а оставшиеся охватывают логистику и перевозки, розничную торговлю, домашний персонал, медицину и туризм.

Несмотря на общий перевес резюме над вакансиями, работодатели испытывают острую нехватку специалистов в розничной торговле, медицине, продажах и в производстве.

При этом средняя предлагаемая зарплата составила 68 888 рублей, тогда как ожидания кандидатов немного выше – 70 000 рублей.