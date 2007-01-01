Из Калужской области увеличился экспорт продукции животноводства

Как сообщили в региональном Россельхознадзоре 11 апреля, с начала года в страны дальнего зарубежья было отправлено более 4 тысяч тонн животноводческой продукции.

В структуре экспорта преобладают корма и кормовые добавки (58%), субпродукты из птицы (22%), мясо и мясопродукты (18%). Оставшаяся часть приходится на кишечное сырье и молочную продукцию.

Из общего объема экспортируемой продукции более 2,35 тысяч тонн составляют корма и кормовые добавки для непродуктивных животных, которые были отправлены в Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Монголию, Таджикистан, Туркменистан и другие страны.

Кроме того, около 890 тонн субпродуктов из птицы было экспортировано в КНДР, около 760 тонн мясопродукции — в Китай, около 20 тонн кишечного сырья — в страны Европы, а также около 1 тонны готовой молочной продукции — в Азербайджан и Узбекистан.