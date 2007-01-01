+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Из Калужской области увеличился экспорт продукции животноводства
Новость дня Общество

Из Калужской области увеличился экспорт продукции животноводства

Дарья Джуманова
13.04, 11:00
0 186
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как сообщили в региональном Россельхознадзоре 11 апреля, с начала года в страны дальнего зарубежья было отправлено более 4 тысяч тонн животноводческой продукции.

В структуре экспорта преобладают корма и кормовые добавки (58%), субпродукты из птицы (22%), мясо и мясопродукты (18%). Оставшаяся часть приходится на кишечное сырье и молочную продукцию.

Из общего объема экспортируемой продукции более 2,35 тысяч тонн составляют корма и кормовые добавки для непродуктивных животных, которые были отправлены в Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Монголию, Таджикистан, Туркменистан и другие страны.

Кроме того, около 890 тонн субпродуктов из птицы было экспортировано в КНДР, около 760 тонн мясопродукции — в Китай, около 20 тонн кишечного сырья — в страны Европы, а также около 1 тонны готовой молочной продукции — в Азербайджан и Узбекистан.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJNRDhQYks1SWp5WGRsazVoVVJDV2c9PSIsInZhbHVlIjoiSGx4eFNhQkIzUlF3NndmVGM3NTRQeSttM25uYzhTNEdoVW5RejlYY005SmxHaGJDVmh5aU0rVmdsekFDUk1NYnpMT1RjNFhqUm1Ed1NsTEJsYTI3Rkh2RGRodk5OZVVUMENjVGx2bk9MMHYyN0U0TFNMN0lWTlYwcnI4S0RNS1Y1VzlJYnBCSVo3cmluanhJWU9raVJlWmR4cnUwaHg1dWJxOWdpRWtYR1EvM2JUelVpZnFxelpVeWhDVXpFTll0dUN1WWcyaDJsSUtSOEEvVWpjS0I2c3dmSHJWdzJrUmw5TzdJVTFVWThWMCtVMDVLd1lOYjFiQ2JuK0E5SzdWeE4yc0p2LzV6d1dZQVpGUFlUK1d3K3ZwT1AwNUVIVTdiMi90b1NiTVY2L2V0S2NHemQ5TmoyR1ovNkFUL05POTRzZEt6OGdNTTJWVjU5WDFhWlRkS2U0SGIrWllvdEowbEZraVdqTzZybGo3TzVoUWs3L1Y3Z1FDaTVGdlBEQzNiY0JrWkdlSUZTRVlaanlRaGxsWkFjUDdoTVZ5QzBnb0JFMmVIZ1RkTTMwYVdOZTZQZGZUWGRuRkRlS0VkMmY0NiIsIm1hYyI6IjNlMGI3MzA5NTc2MDBhMTJiNTc2NDhmMmYwMjdjZTg0NTQ5NmY5OTBkMjBmNTgzMTQ3NDAxYmVlMjUxNDcyYTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlpTXlicUVRSXFJSjRCWnVNMnZuY1E9PSIsInZhbHVlIjoiM0hTNXFrYkJKNGdoSFVORnM5S2E2WmdXMFZ2NEVpeDJBZzhnTitJbEVNSFVQVDQvZHkwMk42YlErSHJXQjdBWnhIK0hSVHJFVmg2NUR4VTVDU3h3ekI4NHlOdWhTVGFnOGF4TEVxQ1NPU2pnNzhkbGRSYUJsUUZDS3dCR2ZEYy9BeU44RUxTY1VFZm1TSFhCVTQwTlhrdE5JWENzOUdnSmQvNXR4b3lJRTEzYXZncXljcnU3bW93SXdEajNXNk5XSGlQd1JJeGlZK2QyMGdmWWVCQ01neWw2TVlNS3piSnNwcWxCSkhnSE5wWjB0Skk0UUxQU2tWY2puNCtQd2pCd045ak00UU9jL1hZQmZPQ3dncjhZMnNnL2FoYlBvb1NpYlA2eUx0Q1VZVmlnSXNNYVNTMHZTZVlWR0hNdnB4OElXcGZGYjRHU0pkY0tGbWxTTVhVV3ZmK2phbE96YmZ6a09sWVVvQnNWdG9WNk1walluOFhMamZ3UTRmWHc4VHNOTkQ2aFQwSFVYV2c2Qk8xb1dURmNMeVFEdGF5dlpYV3ptRHNhZ0MzUXE1Qm5IZFo5eER2cVpid1dSeVEwVm0vVE44Z2NJakZmTHR1Z1V6cHdsN3plR2pwYmxwTTViM0dYUDlsVzZnWUxjNVZSZWdEK1RyVXQ1ajJCaTdLNHRxSzNXdU9YQjJOdkdHT3FnUHhJR1dqcU9TQ082dmhWZEt0a3BUT0s1SjRGUFRXM2M4M2Rzejl1ZU9JSGJBY25pN1hxQUljcU5ucXlJVzVVTjNnVi9sWHZ6RUU5UTF3V3FSclVTT2xpUDJPcXJna01adVAyaTNPeDJlUE5DUUh6d2hWNiIsIm1hYyI6ImE5Y2RkMzBhYWVkMDk2N2YwMDk2ODk5Y2Y4ZmIzZTg5NGY3MDEwNDIyMThhM2Y3YmYwNzU5OTcxZmU2MWY0Y2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+