Москвича оштрафовали за неухоженные земли в Боровском районе

Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, владелец земельных участков не выполнил предписание, выданное ему в июле 2024 года.

Землевладелец должен был привести в порядок 78 гектаров земли, очистив их от сорняков и дикорастущих кустарников, а также убрать строительный и бытовой мусор с территории площадью 800 квадратных метров.

Однако необходимые работы так и не были проведены.

За нарушение земельного законодательства на владельца участков составили административный протокол и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.