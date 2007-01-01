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Общество

Москвича оштрафовали за неухоженные земли в Боровском районе

Дарья Джуманова
13.04, 10:00
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Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, владелец земельных участков не выполнил предписание, выданное ему в июле 2024 года.

Землевладелец должен был привести в порядок 78 гектаров земли, очистив их от сорняков и дикорастущих кустарников, а также убрать строительный и бытовой мусор с территории площадью 800 квадратных метров.

Однако необходимые работы так и не были проведены.

За нарушение земельного законодательства на владельца участков составили административный протокол и назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

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