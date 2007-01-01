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Общество

В Калуге за неделю родились 67 детей

Дарья Джуманова
13.04, 08:00
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Среди них было 38 мальчиков и 29 девочек, сообщили 12 апреля в городском загсе.

С начала 2025 года в Калуге родились 995 детей.

Также с 7 по 12 апреля в Калуге сыграли 24 свадьбы. С начала года – 422.

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