Владислав Шапша уехал в Курск

Губернатор Калужской области направился в этот город с рабочей поездкой 12 апреля.

- Главе региона Александру Хинштейну передал очередную партию гуманитарного груза для курян, которые находятся в трудной жизненной ситуации, вынуждены были покинуть свои дома, - рассказал Шапша. - И конечно, слова поддержки от калужан.

От неравнодушных калужан, предприятий и общественных организаций нашего региона передали еще 20 тонн помощи.

- Был рад видеть калужских волонтеров из «Молодой гвардии», ребята постоянно работают здесь. Задач на приграничных территориях много. Наши волонтеры участвуют в большом общем деле. Помогают, поддерживают местных жителей, которым сейчас нелегко. Вместе мы обязательно победим! Выполняю просьбу моего друга Александра Хинштейна: передаю калужанам поздравления с Днём космонавтики, - прокомментировал губернатор.