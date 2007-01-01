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Владислав Шапша уехал в Курск

Дмитрий Ивьев
12.04, 12:51
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Губернатор Калужской области направился в этот город с рабочей поездкой 12 апреля.

- Главе региона Александру Хинштейну передал очередную партию гуманитарного груза для курян, которые находятся в трудной жизненной ситуации, вынуждены были покинуть свои дома, - рассказал Шапша. - И конечно, слова поддержки от калужан.

От неравнодушных калужан, предприятий и общественных организаций нашего региона передали еще 20 тонн помощи.

- Был рад видеть калужских волонтеров из «Молодой гвардии», ребята постоянно работают здесь. Задач на приграничных территориях много. Наши волонтеры участвуют в большом общем деле. Помогают, поддерживают местных жителей, которым сейчас нелегко. Вместе мы обязательно победим! Выполняю просьбу моего друга Александра Хинштейна: передаю калужанам поздравления с Днём космонавтики, - прокомментировал губернатор.

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