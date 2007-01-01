Калужская область вымирает

Калугастат на днях опубликовал первые данные о смертности и рождаемости в Калужской области за 2025 год.

Пока тенденция остается такой же, как и все последние годы – смертность заметно превышает рождаемость.

Так, за январь нынешнего года в регионе родились 712 детей. А умерли за месяц 1289 жителей региона.

В январе 2024 года было примерно так же: 716 на 1392.

Население Калужской области по-прежнему немного превышает миллион человек, однако держаться на этой планке удается лишь за счет миграции из других регионов и стран.