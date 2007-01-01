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Общество

НПФ ВТБ: более 10 млрд рублей внесли клиенты в ПДС в первом квартале

За 3 месяца 2025 года 170 тысяч человек подключились к программе долгосрочных сбережений в НПФ ВТБ и внесли на свои счета свыше 10 млрд рублей.
11.04, 15:55
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На сегодняшний день договоры долгосрочных сбережений с ВТБ Пенсионный фонд заключили уже более 850 тысяч человек, фонд управляет почти 60 млрд рублей средств клиентов по ПДС с учетом их личных взносов и переведенных в программу накоплений по ОПС.

По итогам 2024 года ВТБ Пенсионный фонд распределил на счета клиентов более 1 млрд рублей. Итоговая эффективность вложений может составить до 100% после начисления софинансирования от государства во втором полугодии 2025 года.

«С начала года мы отмечаем растущий интерес к ПДС, и это ожидаемо. Программа привлекательна и выгодна для ее участников, в первую очередь за счет господдержки и налогового вычета. Особенно радует, что к программе активнее стали подключаться более молодые люди: их доля среди клиентов НПФ ВТБ за первый квартал выросла на 3,2% и превысила уже 22%. Они могут формировать долгосрочные сбережения как для себя, так и на будущее детей или для помощи родителям», – комментирует генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов.

Оформить договор долгосрочных сбережений можно в офисах банка ВТБ, Почта Банка и РНКБ, а также онлайн на сайте НПФ ВТБ.

Программа долгосрочных сбережений позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет, начиная с момента внесения первого взноса. Также клиенты могут ежегодно получать налоговый вычет до 88 тыс. рублей в зависимости от размера взносов и уровня дохода участника.

Законом предусмотрена двухступенчатая защита взносов, уплаченных по программе: гарантийное восполнение средств в случае отрицательного результата инвестирования и сохранение Агентством по страхованию вкладов (АСВ) сбережений в пределах 2,8 млн рублей в случае непредвиденных обстоятельств.

По условиям программы получить все средства с учетом сумм господдержки и средств пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию можно через 15 лет после заключения договора ПДС или по достижению возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также в особых жизненных ситуациях

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