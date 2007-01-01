«Роснефть» презентовала калужанам четыре новых туристических маршрута по региону

Пресс-конференция была приурочена ко Дню космонавтики и прошла на одной из АЗС «Роснефти» под Калугой.

Новые маршруты были разработаны компанией совместно с Центром развития туризма «Калужский край».

Комфорт и инновации

Протяжённость новых маршрутов превышает 1000 км, а их логистика тщательно продумана для удобства туристов.

- Для нас важно не только обеспечивать качественное топливо, но и создавать комфортные условия для путешественников, — отметил генеральный директор «Калуганефтепродукт» Алексей Артемьев. — Развитие придорожного сервиса с зонами отдыха и кафе остаётся нашим приоритетом, и мы презентуем наши новые маршруты на одной из таких новых, удобных для путешественников, АЗС. Аналогичные станции расположены вдоль всех туристических маршрутов компании, а при помощи приложения «Роснефти» любой путешественник может легко и просто найти их точное расположение и узнать цены на бензин, товары в магазине или кафе.

Алексей Геннадьевич особо отметил, что на случай, если в ходе путешествия по Калужской области автовладельцы попадут в места без сотовой связи и интернета, на любой из 27-ми АЗС в регионе можно бесплатно взять бумажный буклет со всеми маршрутами.

Космическое путешествие и искусство

Маршрут «Космический» разрабатывали специально ко Дню космонавтики 12 апреля. Он включает в себя:

· Музей-квартиру Константина Циолковского в Боровске,

· Дом-музей учёного в Калуге,

· Государственный музей истории космонавтики, заложенный Юрием Гагариным,

· Памятник 600-летию Калуги.

Для ценителей культуры был разработан маршрут «По следам Цветаевой», проходящий через Тарусу — город, вдохновлявший Марину Цветаеву и Константина Паустовского. В него включены:

· Тарусская картинная галерея,

· Музей семьи Цветаевых,

· Дом-музей Паустовского,

· Сад-дендрарий агронома Ракицкого.

По местам Победы

Особое место занимает «Патриотический маршрут», разработанный специально к 80-летию Великой Победы. В него входят такие знаковые объекты, как:

· Музей Георгия Жукова,

· Мемориал «Ильинские рубежи»,

· Музей стрелкового оружия «Союз»,

· Кинокомплекс «Военфильм».

И последним в списке значится маршрут «Калуга для новичков». Он разработан для тех, кто впервые посещает Калужскую область. На этом маршруте расположены следующие достопримечательности:

· Самый большой в России и Европе, известный на весь мир арт-парк «Никола-Ленивец»,

· Парк птиц «Воробьи»,

· Этнографический комплекс «Этномир»,

· Музей мусора «Му-Му».

- Этот проект открывает новые возможности для внутреннего туризма и показывает, как бизнес может участвовать в создании инфраструктуры, — подчеркнула руководитель Центра развития туризма «Калужский край» Дарья Чахова. — Мы совместно с «Роснефтью» планируем разрабатывать и другие маршруты по нашему региону.

После презентации гости АЗС смогли поучаствовать в викторине с призами, которые вручали им за правильные ответы на вопросы о Калужском крае.