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Общество

Губернатор встретился с главой Россельхознадзора

Владислав Шапша 11 апреля рассказал о рабочей встрече с Сергеем Данквертом.
Дмитрий Ивьев
11.04, 14:57
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По итогам 2024 года в нашей области зафиксировано минимальное за последние 10 лет число заразных, в том числе особо опасных, болезней животных.

- Сергей Данкверт отметил рост регионального АПК. В связи с этим особенно актуальна задача по вводу земель в сельхозоборот для дальнейшего наращивания производства сельхозпродукции, сообщил Шапша.

Также губернатор отметил, что глава Россельхознадзора участвует в съёмке передачи федерального телеканала об уникальных агропроектах в стране. Один из них - «Страусиная ферма» в Ферзиковском районе.

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