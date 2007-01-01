В Калуге завершился ремонт поликлиники
Работы закончены на улице Социалистической, 2а, сообщила 11 апреля министр здравоохранения региона Анна Чернова.
- Покрашены стены, произведена укладка половой плитки и линолеума, заменена сантехника, мебель, установлены новые двери, входная группа, обновлены комплекс регистратуры и гардеробная, - рассказала она. - Медицинские работники и пациенты отмечают значительное улучшение условий. Когда позволят погодные условия начнем благоустраивать территорию.
Работы проводились по программе модернизации первичного звена с конца 2023 года. При этом поликлиника продолжала работать.
В этом году капремонт пройдёт ещё на девяти объектах первичного звена здравоохранения. Это медучреждения Калуги, Ферзиковского, Сухиничского, Тарусского и Барятинского районов.