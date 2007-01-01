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Общество

В Калуге завершился ремонт поликлиники

Дмитрий Ивьев
11.04, 12:53
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Работы закончены на улице Социалистической, 2а, сообщила 11 апреля министр здравоохранения региона Анна Чернова.

- Покрашены стены, произведена укладка половой плитки и линолеума, заменена сантехника, мебель, установлены новые двери, входная группа, обновлены комплекс регистратуры и гардеробная, - рассказала она. - Медицинские работники и пациенты отмечают значительное улучшение условий. Когда позволят погодные условия начнем благоустраивать территорию.

Работы проводились по программе модернизации первичного звена с конца 2023 года. При этом поликлиника продолжала работать.

В этом году капремонт пройдёт ещё на девяти объектах первичного звена здравоохранения. Это медучреждения Калуги, Ферзиковского, Сухиничского, Тарусского и Барятинского районов.

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