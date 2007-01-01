По следам Циолковского: продолжение космических традиций Калуги

Калуга – колыбель космонавтики, город Константина Эдуардовича Циолковского. Именно здесь ученый написал свои главные труды, создал аэродинамическую лабораторию, сконструировал прототип аэродинамической трубы. В Калуге Циолковский жил и преподавал, учился кататься на велосипеде и поражал своими чудаковатостями местных жителей.

Сейчас жители города не забывают свое космическое прошлое. Областной центр продолжает пополняться новыми скульптурами, рисунками и арт-объектами, посвященными космосу.

В преддверии Дня космонавтики предлагаем вам прогуляться по любимым местам великого исследователя и окунуться в космическую атмосферу Калуги.

«Космический» маршрут

Константин Циолковский любил проводить время в Загородном саду, который после его смерти переименовали в парк Циолковского. Там же, на пересечении аллей, находится могила ученого.

Если подняться чуть выше по парку в сторону набережной, перед нами предстанет Музей истории космонавтики, где можно увидеть уникальные экспонаты, посвященные освоению космоса: первый искусственный спутник, снаряжение космонавтов, макет станции «Мир». Рядом с музеем выставлена коллекция ракет, включая символ Калуги – ракетоноситель «Восток», который гордо нацелен в небо, на другие звезды и галактики.

Недалеко от парка Циолковского установлен памятник, запечатлевший встречу Циолковского и Королева. Скульптура изображает Королева, слушающего Циолковского, между ними – телескоп.

В Калуге есть и памятник первому космонавту Юрию Гагарину, расположенный напротив музея космонавтики. Скульптор Алексей Леонов изобразил Гагарина в штатской одежде с поднятыми руками и характерной улыбкой.

Еще один монумент, посвященный Гагарину, – 50-метровая стела с его барельефом – расположен на въезде в историческую часть города.

Космонавтики

Недавно в Калуге появились космонавтики – небольшие фигурки, быстро ставшие новым туристическим символом города. Каждая статуэтка уникальна и несет свой смысл, отсылая к разным профессиям и аспектам жизни. Сейчас в городе установили уже 24 таких фигурки.

Первый космонавтик приземлился у драмтеатра – малыш с шлемом в руках стал талисманом на удачу для всех, кто потрет его голову или нос.

Немного позднее в городе появились фигурки, посвященные Циолковскому. Одна из них находится в Музее космонавтики, а другая притаилась около дома-музея ученого.

Большую популярность среди туристов и калужан приобрели фигурки влюбленных космонавтиков.

Малыши установлены у Дома купца Теренина и радуют молодоженов и прохожих.

Муралы и граффити

Калуга украшена несколькими арт-объектами, посвященными космосу и его исследователям. На въезде в город гостей встречает портрет Юрия Гагарина и тематически оформленный пешеходный переход.

К 650-летию города на улице Марата появилось граффити с портретом Циолковского и цитатой «Невозможное сегодня станет возможным завтра».

В рамках фестиваля «Переход» в арке дома №13 на улице Гагарина в 2024 году московские художники нарисовали граффити с цитатой Циолковского «Москва-Луна, Калуга-Марс». Они изобразили на рисунке дракона Ориона, планеты и космического кота.

Также в прошлом году строительная компания DOGMA украсила дом на улице Болдина, 22 масштабным муралом, изображающим девушку-космонавтку. По замыслу авторов рисунок символизирует стремление к открытиям и исследованию космоса.

Недвижимость

Космическим наследием Калуги вдохновляются и застройщики. ЖК «Космопарк» – новый проект девелопера DOGMA. Расположенный на левом берегу Оки, где когда-то Циолковский проводил свои эксперименты, комплекс продолжает традиции города. В его архитектурной концепции отразится идея солнечной системы – каждая очередь жилых домов будет реализована в цветовых гаммах Луны, Марса, Меркурия и носить их названия.

«Космопарк» находится в Ленинском районе, недалеко от центра, с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой. До аэропорта – 15 минут, до авто- и ЖД-вокзалов – не более получаса. Школы, детские сады, поликлиники, магазины и спортивные объекты – все в шаговой доступности. А для вдохновения здесь появится прогулочный бульвар, закрытые уютные дворы с обильным озеленением, зоны для спорта и отдыха.

Сделано своими руками

В Калуге регулярно проходят выставки, на которых можно увидеть, как творческие люди пытаются осмыслить и показать космические явления и быт через искусство.

Также в городе можно найти разнообразные космические игрушки ручной работы: палехские лаковые миниатюры, например, советский космонавт-герой, статуэтки на тему освоения космоса, украшенные гжельской росписью и фигурку медведя с ракетой – яркого представителя богородской игрушки. В этих же сувенирных лавках часто продают космическое питание.

В Музее космонавтики вы найдете наборы для конструирования моделей ракет, самолетов и машин. Простые и сложные конструкторы будут интересны как детям, так и взрослым.