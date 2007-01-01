Калужскую область ждет нашествие комаров и разъяренных медведей

Такой страшный прогноз дала биолог Елена Анашкина.

В ее комментарии каналу Mash говорится про всю центральную Россию.

Комары могут расплодиться из-за того, что морозы и резкое похолодание могут навредить птицам, которые этих самых комаров и поедают.

А в калужских лесах на опасных медведей можно нарваться наоборот из-за теплой зимы. Косолапые рано вышли из спячки, но из-за снега и морозов могут подбираться ближе к населенным пунктам в поисках пищи.

Ранее, напомним, в Калужской области сообщали, что в лесах уже заметили медведей.