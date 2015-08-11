0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Розничный кредитный портфель Сбербанка в Калужской области достиг 122,5 млрд рублей
Новость дня Общество

Розничный кредитный портфель Сбербанка в Калужской области достиг 122,5 млрд рублей

10.04, 16:04
0 218
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Розничный кредитный портфель Среднерусского банка Сбербанка в Калужской области по итогам 2024 года увеличился до 122,5 млрд рублей, что на 8,4% превышает показатель начала года. Портфель потребительских кредитов составил 26,5 млрд рублей, срочных вкладов – 106,4 млрд рублей. По итогам года весь портфель пассивов физических лиц достиг 172,9 млрд рублей.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Рост кредитного портфеля в регионе — это результат системной работы банка и показатель доверия калужан, которые выбирают нас как надежного партнера в важных жизненных моментах. Мы стремимся быть рядом с клиентами в каждой ситуации: помогаем реализовать мечты о собственном доме, поддерживаем семьи в образовании детей, содействуем развитию малого бизнеса и делаем финансовые решения максимально доступными. Для нас важно не только предоставлять услуги, но и поддерживать проекты, которые укрепляют благополучие региона и повышают качество жизни калужан». 

Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка:www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. erid:2VfnxvoJdcU
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IjllL1BxOW5uVUh3cjhuU1lSeW9GcUE9PSIsInZhbHVlIjoiN2JxWFc3dVVvOGZET3Q5WDJtUEZ3eHFmOTBtRWxPNVBKTmNzU0xvWUFyeHd4Nk9TcVh2Zjg2aHd4VXZ4d2g5MUdEOW8xY2lwU3RyNjkyVzhQZmw2WkthY1hSamhvNmw5K3c0eExiMHVUbTltTHZ5UVkwTkRGYTBpN1ZvNU9haXNTRUEva1crU2IyZUt5UWF1SVN5czNQbWxQdC9rNHdST2llZmpvc05KeHozTHdDWE9JTEtyTWtJNkdPSE5zOFNrcnpOMWdtc21TWlZVOVBuNThabjZrVTV1QUtMNmZTK2hWc1VaZmFuUmJ4a3p6WGFLbVFPUmdYZmo2YURSb2FkSVZsYUdCcVpuOEpKY2FkTzFYZlBQY3ZxbkJ2V2NrMXgvSFBXSExuNzQzZ2xBUDdsTVNpN0JLbXZaSitCbmVSbVR2QjlqMnR1eU1ldEtGLzVpTGVFVlJzZlNzRU5hZGdkLy9RS3p6UzREdXlzS0NuTWN1T1hQTHZkRWloZmdyalFpeU9BcXBia3NlUndJZnRud0x4THRhaEptb2dyTGFnNWN2V2FkNVRmeThZREtBVUtnUmMwMlRRejZuZFBWTDlKTiIsIm1hYyI6ImNlYzkwMTcyYjQ4Njk5ZjI5YTAyMDk3MDI2MWY1Njg1MTY1YjI4MWM1MGYzN2ZiYmE0NmI3Zjg1MTE0NmY2ZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkV4a0xNVGlXeWNQQXUwbG5tUVR6amc9PSIsInZhbHVlIjoiNG5xK2VwMHozVnhTQzdlMDArQVVqcDZuSERZLzdTWGcvczBiTFlRb0lkNDM1YkZ0TlIzMDZpd0craWcvMklzQ3hCTjZmTnMwdmJzcnlPSUdBVVpHQ3ZOcGYyN284NllYYUxKNHpDV0FwYzRxVk1HZzk4TllFM1ZXUFFvQ1BINk5UYzl5eVBzQm04NnJWUU9Va2JSVzkvSGpLSzVvSkVpdDBQNlVleUlWUXFCV0VOOHAzVGc1cUlPV2diV0hQODRJQlJwU1pUOUFBM2JJUnJKdHJDYzQxaUhrdmNkWDZ1clVTc05qWTBzczdWUHFFa1dwaGVYNHdmbDROOUgvR0gvWllIcGgrQ2w5N1I0NkZxNEk2a2J6NTRzcXpkOU1nclhTdW9EL0M4TlR3NlQwV21pMnBPRWNCdjRsSTEvdnQrcnZGQ2xrdVNCUGVsaWNtckhrS3ppOW1MNW5HQjkzNDBxMlI4TFRrcE5tcGJLVGE0Y0lWNEZGQWZkNk9PdmFPOTM3QUh0MDJiSzFsSGo0QlgxMWF4M3laVm5CbXk4RXZCdmxKS2F4RDNzSVJSNE81eCtYQStZNmh1Wk5JUjhTbENBM0h3cDc5Q3F3V3NMSSthYlFkclhFa05hL0dXcFBuSUxDVGpsN3NLTk94Vmx2R1J5a3BtbU9ZREVNSkVTc3RaS3lpZEtreEhYWWw5SjVZYmxaZDRHcjR2VmlocmJma1k2eXJEd3EzSnJHaG1QdkFrVDBQY3BVdFF4ekpmK2ZXR1BzVWZSdnIzT3hYNUVUMGdFNFZrYUl3VEovRDkrdjNuOG9FWXluV0cvQU5tL3NNMHZSekFtY2RzUFVmWGYvUXg0NSIsIm1hYyI6Ijc1ZDAxMGY1ZTc0YzFhZDM0YzM5NmRhN2EwZTRjNjI5ZWU0OWE0NzkwODI3MGNmMTZhZjNjOTNhNTYzOWU2ZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+