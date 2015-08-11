Розничный кредитный портфель Сбербанка в Калужской области достиг 122,5 млрд рублей

Розничный кредитный портфель Среднерусского банка Сбербанка в Калужской области по итогам 2024 года увеличился до 122,5 млрд рублей, что на 8,4% превышает показатель начала года. Портфель потребительских кредитов составил 26,5 млрд рублей, срочных вкладов – 106,4 млрд рублей. По итогам года весь портфель пассивов физических лиц достиг 172,9 млрд рублей.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Рост кредитного портфеля в регионе — это результат системной работы банка и показатель доверия калужан, которые выбирают нас как надежного партнера в важных жизненных моментах. Мы стремимся быть рядом с клиентами в каждой ситуации: помогаем реализовать мечты о собственном доме, поддерживаем семьи в образовании детей, содействуем развитию малого бизнеса и делаем финансовые решения максимально доступными. Для нас важно не только предоставлять услуги, но и поддерживать проекты, которые укрепляют благополучие региона и повышают качество жизни калужан».