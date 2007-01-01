0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге пройдет день открытых дверей «Профессионалитета»
Общество

В Калуге пройдет день открытых дверей «Профессионалитета»

Дмитрий Ивьев
10.04, 12:00
0 210
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Он состоится 12 апреля, рассказала пресс-служба правительства Калужской области.

На данный момент кластеры «Профессионалитета» по всей стране объединяют 1 470 образовательных организаций и 2 364 предприятия.

Особое внимание в нынешнем году уделят целевому обучению, которое гарантирует студентам трудоустройство после выпуска из колледжа.

Напомним, федеральный проект «Профессионалитет» реализуется в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik81Y1RFUHVPUVRHSkNyN1pKSE1uRGc9PSIsInZhbHVlIjoiUk02TDBaMUJ6cnp3cm9OM0J1ZVBBWFl2RlBrWVFlL3htTG5OVFR1dTlRSmNvWVNmb0JWUTBPb1k2aCs0U0VtM3VVRlFqUWcvYW1aZTI3SG4wNWFQZm5jQ1JNM1VLQ3pwUy9JZ1dHS3NCSHA0cXFOYVNGTENGaVlLV0xpcDY3dUhwVVA3bVBIMVdONXh2eXllL0ZuTzFuSFA0SW9CS24xWDhkbkJlZTBhRHFFVkZKeENyM2FTN29KOXFvbVZhcU5xYmR6eFh6cHo1Y0tyZ1Nib0IwdmRRM2E1OVllV1ZYMmc4M1NSUEhJR1NSVzZydmx0Tjh1bkpjWHZsY0VqRFhVNVhmZS9OMmwrVU5mSUViOVVIY0k0OVUvakZiZTVhYms3enhnaG1lRjNBU3ZNRVZubnRxdUFBYWsvTk50N2RpUHowRmRsWndhRXVVaWphektyRkQ1ZExRNThKVXF6VlhTRTAvdFRUREpKWnk1bnhSM0NaRU85OXBKSm1sOGl5eWpWYk5hUDJER2N6OU9BL0xGYXdMYzVqM292ZzZ1OFIwS3hqMkF6eHlmTCtmQVpRdDRsTHA2NnB2bnEyNXBDVTNzZCIsIm1hYyI6IjNjZTYxZjQ4YzcxYTc5YjcwNzNmOTE0MDg5NTZmYTIwODIxZmM5MmEzNTY5ZWNmZmY5NjA1YjI4OTMwN2NkMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklnQmswRXAxZ29DY1RJOHRrdlZaT1E9PSIsInZhbHVlIjoiRUpWWFIraFN1cXhDRFpndS9FaGV4K3ZRL2xuMkUwNGJKdnpUVWdGRlVXS010RUZGaG01T0dPSGhwTlZOcjJ1RHFMVlIvTTkvTTlTNjJkcERCK1ArenZ6by9Fdm84SmFTMUkvdnpvQXEwSnFSYm1JS0FWSTNtSlIvSDFNWmxyb0trVjFtRXcxUWNsTHJpOHhkem5vTlJMNUgzMURrSzBPNHZVUm9RQUxaenN4VTFjTnZwL2t0Nmk1bEpxRDVMWkluOVpRTHFHdlV6TmZ6b200TWw3ZUxyRnZ3ckJnRnZwYTF4QVA1VXd3eVF1eUsxT3A3bDlGd2JFdWxwQTJrQXNEWXJLeWNDSk9QUGJWanZWeGU4MlZISnZyaWs0OEkxY3pRMDBsT3lnR2hQb05CaGo1aXBVNXJpUHhUZWJCR3M0ZFRXRzg3Unk0T3MvSU1VOTVQUnFSMW9DQ1IyVTRVS3E4TkQwdzVVdFRVSUQzUk1UUURwbFArMmxISFo3R0pQZE5hTmJDeFZZRjBkZlN6WS81blhPWXcwZzNXZEFLVHBGZ09jMzdLZXBWTk8wbXpGSTluekRBTGJEU1Z5ZHdtNDJ1UmV0MEZUZERuOHUvZTR1bncyTTVMaHB6SGczSFBCZkF2OUlsY2J5Z01NdWxnemNuQlJ6WlNiMzBVYkc5aGxQQzRZZlVmNkxqeWRVTzlJSGNsd3owWWZ3aDhiMHk5bWJCanZXQm1qSFRHeXVQNXpRQi9lVTBzMHNqbjEvTmQ0Zkg3WGpBOEgrMHJPNWVvbzNmZ0w1ejdnRTMwd2NTMDFkbGhCU1RJdDRnRUxJZDhQOUZjREx5bmh5d1dFY3VKbGpsbCIsIm1hYyI6IjliNjlhZjlkNGE5NjFiZjRiNDdjZDRhM2U0ODQ3MjdmNzUzMWVlY2NkZGMwYWExNzBmMDEyMmNmMWM1OWI1MjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+