В Калуге пройдет день открытых дверей «Профессионалитета»
Он состоится 12 апреля, рассказала пресс-служба правительства Калужской области.
На данный момент кластеры «Профессионалитета» по всей стране объединяют 1 470 образовательных организаций и 2 364 предприятия.
Особое внимание в нынешнем году уделят целевому обучению, которое гарантирует студентам трудоустройство после выпуска из колледжа.
Напомним, федеральный проект «Профессионалитет» реализуется в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети».