В Калуге пройдут занятия Школы современных медиа

Их организуют с 15 по 18 апреля в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Участниками станут молодые люди со всей территории области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В школе пройдут лекции и практические занятия по шести направлениям: «Основы мобильной фотографии: техники и приёмы», «Основы репортажной съёмки: как запечатлеть момент», «Основы мобильной видеосъёмки: выбор оборудования и настройка», «Как создать стратегию продвижения в социальных сетях», «Основы графического дизайна: от идеи до реализации», «Тренды digital-маркетинга: как создавать эффективные рекламные кампании в интернете».

- Участники смогут не только получить теоретические знания, но и применить их на практике, что сделает их более конкурентоспособными в сфере медийного контента, - отметили в правительстве.