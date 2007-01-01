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Общество

Для защиты лесов Калужской области закупили 10 новых беспилотников

Дмитрий Ивьев
10.04, 14:41
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Аппараты «Геоскан 801» передали подведомственным учреждениям СГАУ КО «Лесопожарная служба Калужской области» и лесничествам, сообщили 10 апреля в правительстве региона.

Сотрудники предприятий прошли обучение.

Беспилотники будут использовать надзора и охраны от пожаров.

- При помощи беспилотников специалисты смогут проводить лесоавиационные работы: выявлять и обследовать лесные пожары, незаконные рубки, несанкционированные свалки в лесах и другие нарушения лесного законодательства, - пояснили в правительстве.

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