На межрегиональном чемпионате «Профессионалы» проходит День Калужской области

В четверг, 10 апреля, в Федеральном технопарке профобразования в Калуге побывал губернатор Владислав Шапша.

Чемпионат проходит в течение апреля.

- Побывал на конкурсных площадках, пообщался с участниками, экспертами, - рассказал Владислав Шапша. - Профобразование в нашей стране меняется. Реализуется проект «Профессионалитет». Расширяется Всероссийское чемпионатное движение. Этот технопарк создавался именно для таких важных задач.

Участники приехали в Калугу из разных регионов. Им покажут Калужскую область.

- Нам нужны мастера своего дела. Возможно, кто-то захочет связать свою жизнь с нашим регионом, - заявил губернатор.