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Общество

В Калуге заметили опасный столб

Дмитрий Ивьев
10.04, 12:15
0 252
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Фото с улицы Калужского Ополчения опубликовала в соцсетях местная жительница.

Столб находится в районе дома №2.

Люди опасаются, что он может в любой момент упасть.

Городские власти пока не комментировали ситуацию.

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