В Мосальске отремонтировали школу и поликлинику

В среду, 9 апреля, там с рабочим визитом побывал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он рассказал, что в районном центре полностью обновили школу № 1. А в 2025 году капремонт пройдет в школе №2.

Также сделан капитальный ремонт поликлиники. В ближайшее время туда закупят флюорограф и рентгеновский аппарат.

В нынешнем году обещают завершить ремонт дороги от трассы на Вязьму до Мосальска.

В перспективе, рассказал Шапша, должны быть построены городская канализация и очистные сооружения.

- Проектная документация готовится. С ней будем заявляться в федеральные программы, - подчеркнул губернатор.