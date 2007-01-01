В Мосальске отремонтировали школу и поликлинику
В среду, 9 апреля, там с рабочим визитом побывал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Он рассказал, что в районном центре полностью обновили школу № 1. А в 2025 году капремонт пройдет в школе №2.
Также сделан капитальный ремонт поликлиники. В ближайшее время туда закупят флюорограф и рентгеновский аппарат.
В нынешнем году обещают завершить ремонт дороги от трассы на Вязьму до Мосальска.
В перспективе, рассказал Шапша, должны быть построены городская канализация и очистные сооружения.
- Проектная документация готовится. С ней будем заявляться в федеральные программы, - подчеркнул губернатор.