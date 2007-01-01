Калужским пенсионерам повысили выплаты

С 1 апреля проиндексированы социальные пенсии, которые получает около 20 тысяч жителей Калужской области.

Выплаты повышены на 14,75%, сообщили в четверг в Социальном фонде.

- Большинству пенсионеров такая пенсия выплачивается в связи с инвалидностью или потерей кормильца, - пояснили в ведомстве.

Также проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда», военных, проходивших службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей, людей, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей, летчиков-испытателей.

Выплаты поступят пенсионерам в апреле по обычному графику доставки.

Если выплаты осуществляются через почту, то проиндексированные пенсии поступят до 25 апреля.