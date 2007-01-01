0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Участникам проекта «Герои земли Калужской» рассказали о медицинской реабилитации и психологической поддержке
Общество

Участникам проекта «Герои земли Калужской» рассказали о медицинской реабилитации и психологической поддержке

Дмитрий Ивьев
10.04, 07:19
0 390
Фото: Калужская психиатрическая больница.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На днях прошел третий обучающий вебинар, рассказали в правительстве Калужской области.

Обсуждались меры поддержки, которые оказывают участникам специальной военной операции: медицинская реабилитация, психологическая и психотерапевтическая поддержка.

На базе Калужской областной психиатрической больницы работает телефон доверия: +7(800)450-23-22. В больнице также оказывают стационарную и амбулаторную психотерапевтическую помощь.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBQNFB3QURjKzJlTUdhcEJUcHZWTVE9PSIsInZhbHVlIjoiaG1RWlhJcnl2aktMSC9obTk4K0RqSTdBbnBIaVFFN2trUGtHY1lxN2ZnTHBNaHVnM3VwZ3BKNE5RVG1ZUDFZU21rcW03aEZoSmVTUGlLcmdsekR2WCtEYUlhem55aXoxTnRiV1IvNGRvSXcxQTB6OUo2VmZVRjJsUFZ6RWZGZ3BLSXVkVk1yWm1KQVNwa2oxVlpmd1cwV0lQQldoa0RkRmNUSXhrditMcWhzVUhNeG1NeHVOTnBRT2s1NVVUTjJES3Aybmg3cDRaZGRQTzNuWEdRYWdPcVBjRUhXbzZSOTBPVE5hWUFDSkhvbHFzeDZKSkQxZnZTQWVqTnlFV1JSVVRZeHNnaThENCtwNEIvc1ZxNTA5UHM2QWlvWkQrWDQrUUVOeWtxV2E1dlRqZVYzWFMrV2ppM3RwbHhhYzRueTRqb3FvMzE1Uk9oSGlSejNZb0NqUldRQlZGNGNIU1dSb2lWQi92b1FGSU4vbzQzTlNyem05NWExd2drZVorYk81amxiQlRCS0xBa1h6dStHRll6Y2EzMW56RmhuenVsMCtuNk84d0VlUGZhckhnQ2VWY1ZrS1Y5ZndMMW5hYnk4UCIsIm1hYyI6ImM0ZTRhMWI0ZTg2OWI4MGFhMTM2NDUwYWE0YjU4OTczNjY5NWI4OTE1YjVmMDZkOGEyODY4ZjY4ZjliNWQxMTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InRsRllzOHpaZXhGOXFyVWFJUVR5YlE9PSIsInZhbHVlIjoieHBJcGg2RG0rOEoyUXNPSUtscHA1bWVtazlEclNEUExPeVE1SXk5ZVk2VlZqeHJFU3d5bWUzdW5sT3JvdGJSM2t1NnAyTmRpU2xmNzJKMDFobXVrUmdhQzgvbEFDTG0wS2lZc3RCNXJ6WHZtU01EYng2Mm5OZnJCVVB6ZGhNL0xsOUxSdWN6VHdCNHJxRlNBV1R5dTJvN2FHanZqMVVvYlFUNWRMYkcyaE1iU29kWkRWdGN3MTFsb25QalRNYkhRRmxhbEVhSnZ5bmhkNmJURU53TlQzM01DRVdwVmlYQ3Bkc3QxUmVqZnVCdThhSDNqZHNscXZLK1FoMzg4OHdocHc0UDRUb0pyTGk3aHBUejNDK2V3cWFlSjdaYnRRSm1lSUo5ZmlDeGs0bTJJTjA2UEtWSzZ4V2JwNFZobEJMUDFlZ3JzaXlBRE1UZUZoeFFXSHJORVVFZHR3bnpUdTVqTDBnVXRtT3F3SDVjVlFVNnJFNnVmSFZ3QzhuWllHdURranVROTRnZzR2Z0JpdjRPaGhtSlk2cWNIdE9DK1JyK1hacHBBUFlaWjdZaURPblQ2YnFPc0dVUWRTWWNSbFl5aGlLdkYzQjVsWlJkUmZTd0hHQ3RGaWpKMTdwZFVuZXpJeUNITG84Y2FvcGVKdU9YYVVFMGU5RWpDa0RleERScklneUNXUGpzZ1BwWXpCckdGcTRwejcwS1NRT1Y1T2pYNTlRZWdBSTVpdm5EdEtmTEZ3ZU1HVlpya0NpK0wrZEFnSVR0Z3dvWVAxOTl2bWhTY1NCUGhFK1Q3em1CaWdWQ0JwNm11dDlXUTFXa1NPVVduWW0zMDdTc2hCcE8xSGg0VyIsIm1hYyI6IjJmMjY0NzRmYzk1MTgxYmQyZDc4ZDIwZjc3YjQwNDI1M2RmZDNmZDlkZjc3ODM0YWZjYzM5OGY1ZGY0YmExYmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+