Участникам проекта «Герои земли Калужской» рассказали о медицинской реабилитации и психологической поддержке
На днях прошел третий обучающий вебинар, рассказали в правительстве Калужской области.
Обсуждались меры поддержки, которые оказывают участникам специальной военной операции: медицинская реабилитация, психологическая и психотерапевтическая поддержка.
На базе Калужской областной психиатрической больницы работает телефон доверия: +7(800)450-23-22. В больнице также оказывают стационарную и амбулаторную психотерапевтическую помощь.