-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В аэропорту «Калуга» ввели план ковер
Новость дня Общество

В аэропорту «Калуга» ввели план ковер

Софья Фирсова
09.04, 23:13
0 252
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Временные ограничения на прилет и вылет самолетов ввели в среду, 9 апреля.

По данным Росавиации калужскую авиагавань временно закрыли для обеспечения безопасности полетов.

Также план ковер ввели в аэропорту «Внуково».

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZaeXFOeFJiNTVCQ2thZ01jNzl5d2c9PSIsInZhbHVlIjoic3BOV3NvdWJYdmVLU20wM2hPdzQxa0ZNR3E5UXkyNFZNWXdQK2d5RjBncFBpdjB4ZmgyODFWeXhoamRSLzh2WVlaZUFUbnVheUtVZElFZ0kwaTYzdVIwSDJGQlZ1Y0Z1UUpjc0g2bGhFVTdhbVorRk12aW1PRDh3ZnNnbEZCaDlnZjJVcUNLd2ozT3ZGcHNXYWtwa2lWdzQ2SWFRNTNITEx1Vi90d2tEZDgzUGJrWGVHakFKNVdteGFaYnlhZTE5T3U5OU9UMDNQSVgzZ3NsenhSdG9laFpBSEo4cWNrN2dIbW4wV3p3T09LMzZLbzY2T0lyL1JvK2o5ODJ2TmpOQUxWaUp0OFdyWTl5NUhyRi9wSDVlNWZIYm5JdXNrSldCM2U3V2h3WXBtaktGOFF2QU5aYzdud0JpZ1kzc2pxbjBZZHZpa2VSZ3ZhLzE5TGw1c2wzWUFGYnRZalpoeGdIaml0OWhNWjZEekgwR3ZJeVZLYUpBS1dOLzVPUnNkMVMvZWdDQVNhbk5IM3ZwOEZxWjA4MGlLN0g5OWpoRkZOTkI0QktVTjhGMlNNZ1lXS2dHOXh4bEt1QWR1WFE1VWlkVyIsIm1hYyI6IjZiMWI3ZWZjNWU2MDVjMGQwYTM2N2JjYjA3ZWQyOWNhMzdmODMwZjkzZmZiZmUzZGE3N2E5NWIzM2IxZmE5NmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjM0cnFxVHhPMkd0VHRscDhodGc4Y1E9PSIsInZhbHVlIjoiT3FqMUZIMXlER1VibDFPWStCTlAyRkRhNEhmanJZNzBFdXdoN2l5REpUZVFYbGlIbDU4WHdlaG9KQnA2U0ozMmV5VFBkOE1xZW1COUVTRitBTE03aUtMTVBacnlocHpJY0U3RFZrMDNPbTdtdC80aHJNbFpPb05GRWxicTlXTVdjancybkhJLzk4SDIzNjBXMFRFN2lqeHB3KzVUZGZNaDcrbHZEUW01UVAwcGk3blU4Y2VRUlBYRkNXeFVOaWR5UWFSY2NKemFGdzVoY2pveDAzeXVKZnNUbXIvcGg0cURFZEVremlHY3RMbWZWc1g0aDI4NnVpb3NZVmpaSUk3b3U0Z285eG5jaWI4V3k0V3NVNkZxTUliQnRxdkRLWWlsTXVXZHdMUmFQYmJJWi8yVDk5dDhBLzR1aEdLVFUwcTlZemd6TkJyd1RiK05CdHp2MWpBTmRkblBJcTlPWlBvTGZTbVFlek1hT0lJQmg5YkJJM0lFdjdWeWptSWlYUmdVZDMvL2lGT0JXdlBYbzRDdTNaY1VjQ1J3b05ZNXg4RXhhWWFSOUNVVUxERGdCOS9xMElKdjNNOGpqbDFrendFK1BmMU80TmcycndHL3ZSUnBwRGdRWXFsS3p6cGVMNWFwNitLOVJXb2QzdWVLcXQxMjBiendsaFVsSHNpVFFIR2V6Tm56ajk4dndjeExKUGxDVjAvbmhUbmpXM294WHJhZDZRcEpqNk1ncU9JY2FRV0VHNkRFa0pRZG5vM0dpWmczY3EwTTgyRGwwWm5iVjVaRHFVRUhRU283ajZROEVBakJPdjBWNWJTL0V4aENDdHptN0hjV1cxTzkxeC9EUTQ2WiIsIm1hYyI6ImViMjExZWUzN2I4OTBkMTcwNDk4Mzg3ZTIxZGIzOWJhM2M2NTk5MGNjMWEyMWRhNDQ3NzUxNjkxMDYwZTIzYmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+