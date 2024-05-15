Калужские скворцы вернулись на то же место через год
О верности птиц тому место, где они родились 9 апреля рассказал орнитолог Юрий Галченков.
- Документальное свидетельство верности родине получено калужанином Олегом Поздняковым. Во время трансляции на канале «Пернатый мир» 7 апреля им были замечены две особи с кольцами на лапках, а 9-го числа сделаны скриншоты, по которым удалось прочитать кольцо одной из птиц, - отметил Галченков. - Оказалось, что вместе с другими скворцами (и не только) место подкормки посещает особь в возрасте 11 месяцев, окольцованная птенцом здесь же (в десятке метров) в гнезде на окраине Калуги 15.05.2024 года.