Останки 21 бойца нашли в Калужской области
Раскопки на территории Жиздринского района в конце марта проводил брянский поисковый отряд «Тишина».
Волонтеры искали неучтенные захоронения времен Великой Отечественной войны.
Найденные красноармейцы погибли в ходе Жиздринской наступательной операции в марте 1943 года.
Сверху располагались останки 14 бойцов, которые перекрывали останки еще семи человек.
Найдены большое количество пуговиц от шинелей и гимнастерок, несколько ременных пряжек, латунный православный крестик без верхнего луча, карманное зеркало и другие личные вещи солдат. Опознавательных медальонов и подписных вещей в раскопе не было.
- По завершении извлечения останков была проведена рекультивация раскопа, - заявили в поисковом отряде.