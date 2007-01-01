Останки 21 бойца нашли в Калужской области

Раскопки на территории Жиздринского района в конце марта проводил брянский поисковый отряд «Тишина».

Волонтеры искали неучтенные захоронения времен Великой Отечественной войны.

Найденные красноармейцы погибли в ходе Жиздринской наступательной операции в марте 1943 года.

Сверху располагались останки 14 бойцов, которые перекрывали останки еще семи человек.

Найдены большое количество пуговиц от шинелей и гимнастерок, несколько ременных пряжек, латунный православный крестик без верхнего луча, карманное зеркало и другие личные вещи солдат. Опознавательных медальонов и подписных вещей в раскопе не было.

- По завершении извлечения останков была проведена рекультивация раскопа, - заявили в поисковом отряде.