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Общество

Губернатор презентовал Калужскую область на площадке МИДа

На выступлении Владислава Шапши 8 апреля в Москве присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Дмитрий Ивьев
09.04, 09:37
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В своей презентации для представителей иностранных дипмиссий, деловых и финансовых кругов Шапша сделал акцент на инвестиционном потенциале.

Губернатор отметил перезапуск автопрома с участием китайских автопроизводителей, работу компании из ОАЭ, которая развивает транспортно-логистическую инфраструктуру, расширяющих кластер деревообработки турецких партнеров, крупный молокоперерабатывающий завод, который в мае откроют вьетнамцы.

В вузах Калужской области сейчас учится около 900 иностранных студентов из 70 государств.

Отмечен и туристический потенциал.

- Пригласил наших сегодняшних гостей в Калужскую область, - заявил Владислав Шапша. - Поддержкой МИД в расширении географии внешних связей, поиске новых перспективных партнеров мы заручились.

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