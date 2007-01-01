Губернатор презентовал Калужскую область на площадке МИДа
На выступлении Владислава Шапши 8 апреля в Москве присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В своей презентации для представителей иностранных дипмиссий, деловых и финансовых кругов Шапша сделал акцент на инвестиционном потенциале.
Губернатор отметил перезапуск автопрома с участием китайских автопроизводителей, работу компании из ОАЭ, которая развивает транспортно-логистическую инфраструктуру, расширяющих кластер деревообработки турецких партнеров, крупный молокоперерабатывающий завод, который в мае откроют вьетнамцы.
В вузах Калужской области сейчас учится около 900 иностранных студентов из 70 государств.
Отмечен и туристический потенциал.
- Пригласил наших сегодняшних гостей в Калужскую область, - заявил Владислав Шапша. - Поддержкой МИД в расширении географии внешних связей, поиске новых перспективных партнеров мы заручились.