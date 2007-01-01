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Общество

Владислав Шапша рассказал Сергею Лаврову, чем гордится Калужская область

Дмитрий Ивьев
09.04, 09:22
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Презентация нашего региона на площадке МИДа в Москве состоялась 8 апреля.

В мероприятии принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Губернатор Калужской области рассказал министру о важных достижениях региона.

- Космос. Мирный атом. Автопром. Наши исторические города, - подчеркнул Шапша.

Ему помогали Игорь Угольников и Гедиминас Таранда, представившие кинофестиваль «Циолковский», студию «Военфильм-Медынь» и школу «Имперского русского балета».

- Залог успеха внешней политики России в таких областях, как Калужская, - подчеркнул Лавров.

Шапша также отметил фирменный юмор главы МИДа.

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