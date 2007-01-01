Владислав Шапша рассказал Сергею Лаврову, чем гордится Калужская область
Презентация нашего региона на площадке МИДа в Москве состоялась 8 апреля.
В мероприятии принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Губернатор Калужской области рассказал министру о важных достижениях региона.
- Космос. Мирный атом. Автопром. Наши исторические города, - подчеркнул Шапша.
Ему помогали Игорь Угольников и Гедиминас Таранда, представившие кинофестиваль «Циолковский», студию «Военфильм-Медынь» и школу «Имперского русского балета».
- Залог успеха внешней политики России в таких областях, как Калужская, - подчеркнул Лавров.
Шапша также отметил фирменный юмор главы МИДа.