Каждый третий калужанин согласен на зарплату в конверте
Такая система устроила бы 31% работников, говорится в результатах исследования SuperJob.
При этом 42% выступают против неофициальных выплат.
К конвертам чаще готовы мужчины.
Люди с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц чаще всего чаще отказываются работать полулегально.
Больше всего противников серых схем среди бухгалтеров, секретарей, HR-менеджеров и экономистов.
Больше всего согласных на зарплату в конверте среди работников общественного питания, сферы маркетинга и торговли.