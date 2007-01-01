Каждый третий калужанин согласен на зарплату в конверте

Такая система устроила бы 31% работников, говорится в результатах исследования SuperJob.

При этом 42% выступают против неофициальных выплат.

К конвертам чаще готовы мужчины.

Люди с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц чаще всего чаще отказываются работать полулегально.

Больше всего противников серых схем среди бухгалтеров, секретарей, HR-менеджеров и экономистов.

Больше всего согласных на зарплату в конверте среди работников общественного питания, сферы маркетинга и торговли.