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Каждый третий калужанин согласен на зарплату в конверте

Такая система устроила бы 31% работников, говорится в результатах исследования SuperJob.
Дмитрий Ивьев
09.04, 08:47
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При этом 42% выступают против неофициальных выплат.

К конвертам чаще готовы мужчины.

Люди с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц чаще всего чаще отказываются работать полулегально.

Больше всего противников серых схем среди бухгалтеров, секретарей, HR-менеджеров и экономистов.

Больше всего согласных на зарплату в конверте среди работников общественного питания, сферы маркетинга и торговли.

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