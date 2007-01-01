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Общество

Что сейчас творится с аварийным храмом в Калуге

Дмитрий Ивьев
08.04, 19:03
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Колокольня церкви на улице Смоленской разрушается уже несколько месяцев.

Она покрылась трещинами со всех сторон.

Еще в январе мы рассказывали, что постройка продолжает наклоняться.

Власти обещали начать аварийные работы еще в марте. Однако по состоянию на 8 апреля к церкви лишь привезли бытовку. Никаких работников не объекте не наблюдается.

- Из-за резко образовавшихся карстовых провалов, сильную деформацию получила колокольня XVIII века церкви "Спаса за верхом" в Калуге, - рассказывал ранее начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков. - По решению губернатора на объекте за счет региональных средств был проведен полный комплекс инженерно-геологических изысканий и разработан проект противоаварийных мероприятий, которые направлены на предотвращение утраты колокольни.

Чиновники рассчитывают, что храм получится спасти.

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