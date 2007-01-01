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Новость дня Общество

В Калуге морские контейнеры сгрузили на парковку

Власти обеспокоились ситуацией в сквере Волкова.
Дмитрий Ивьев
08.04, 16:30
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Там на парковку рядом с домом-музеем Циолковского привезли несколько морских контейнеров.

В понедельник, 7 апреля, на планерке в городской управе городской голова Дмитрий Денисов назвал это самодеятельностью. По его информации, некий предприниматель захотел использовать контейнеры для бизнеса, но никого не поставил в известность.

Также в городской управе рассказали, что контейнеры уже вскрывали и проверяли вместе со службой спасения. В ближайшее время собственник обещает их убрать.

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