В Калуге морские контейнеры сгрузили на парковку

Власти обеспокоились ситуацией в сквере Волкова.

Там на парковку рядом с домом-музеем Циолковского привезли несколько морских контейнеров.

В понедельник, 7 апреля, на планерке в городской управе городской голова Дмитрий Денисов назвал это самодеятельностью. По его информации, некий предприниматель захотел использовать контейнеры для бизнеса, но никого не поставил в известность.

Также в городской управе рассказали, что контейнеры уже вскрывали и проверяли вместе со службой спасения. В ближайшее время собственник обещает их убрать.