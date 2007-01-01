Эксперты рассказали, на что стоит обратить внимание в период высокой рыночной волатильности

Новые торговые барьеры, которые могут привести к замедлению темпов роста мировой экономики ниже 3% в год, вызвали повышенную волатильность на глобальных финансовых рынках. Это создало дополнительные риски для инвесторов. В таких условиях для россиян остаются актуальными инструменты, не подверженные негативному влиянию на глобальных рынках, считает инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.

С точки зрения различных сценариев развития ситуации, наиболее привлекательным активом эксперты называют качественные корпоративные облигации с кредитным рейтингом ААА или АА, которые предлагают доходность в диапазоне 19-24%. В преддверии возможного начала цикла снижения ключевой ставки также становится целесообразным планомерное наращивание позиции в длинных ОФЗ с постоянным купоном.

Согласно фундаментальным факторам, курс рубля может ослабиться до диапазона 95-100 за доллар к концу года. Сейчас национальная валюта выглядит все еще значительно крепче своего равновесного уровня, что делает замещающие валютные облигации интересным инструментом для валютной диверсификации портфеля в настоящий момент.

Российские акции после коррекции начинают выглядеть более привлекательно. Однако эксперт подчеркивает, что перспективы и потенциал роста зависят от конкретных сегментов. В настоящее время фаворитами являются секторы, ориентированные на внутренний спрос, такие как потребительский, финансовый и ИТ. Прогноз по индексу Мосбиржи на ближайшие 12 месяцев составляет 3300 пунктов. Возможными драйверами роста рынка могут стать более раннее и активное смягчение денежно-кредитной политики Банка России, а также снижение геополитической напряженности.

Тем не менее, в условиях повышенной волатильности эксперт рекомендует инвесторам тщательно подходить к формированию портфелей, соответствующих их целям и риск-профилю, а также проводить своевременную ребалансировку. Непрофессиональным инвесторам стоит проявлять осторожность, пока ситуация на финансовых рынках не нормализуется.