Наукоград на новом витке развития
Социальные вопросы в приоритете
Население города в 2024 году достигло почти 133 тысяч человек. Более 50 тысяч рабочих мест для обнинцев предоставляют 3669 предприятий и организаций, которые за год заработали 318 миллиардов рублей, превысив прошлогодний показатель на 25 миллиардов.
Доходы городского бюджета в 2024 году увеличились на 15% и достигли более чем 7,5 миллиардов рублей. При этом две трети бюджетных денег расходуются на социальные нужды.
Особое внимание уделяется заботе об участниках СВО и их родных. В Год защитника Отечества в Обнинске 16 социальных специалистов работают с семьями мобилизованных, которых в городе более 500.
Без преувеличения, весь Обнинск участвует в сборе гуманитарной помощи для бойцов. В городе учреждена специальная медаль «Своих не бросаем», которую вручают для поощрения граждан за самоотверженность, мужество, храбрость, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга, а также активную волонтерскую и благотворительную деятельность.
Земля открытий
Знаковое событие прошлого года: Обнинску продлен статус наукограда еще на 15 лет, соответствующее распоряжение подписано Правительством РФ.
Научно-производственный комплекс Обнинска — это 38 образовательных, научных и производственных организаций. Каждый пятый работающий житель города занят в научной сфере.
Действуют 10 НИИ, из которых три имеют статус государственных научных центров. Открыт Информационный центр по атомной энергии.
Для тепла, уюта и безопасности
Одновременно с экономикой развивается и городская инфраструктура.
Около 1,1 миллиарда рублей вложено в обновление коммунальных сетей. Еще 256 миллионов — в капитальный ремонт многоквартирных домов. Жилой фонд пополнился почти на 107 тысяч квадратных метров в новостройках.
Отремонтировано 75 тысяч квадратных метров автодорог. Благоустроены площадь у Дома ученых, пешеходная зона на улице Энгельса, сквер на улице Комарова.
Заменено 450 уличных светильников. Появились станции для зарядки электромобилей. За безопасностью жителей следят 205 видеокамер.
Весело и дружно
96 выпускников обнинских школ в 2024 году награждены медалями, а 24 из них показали результат в 100 баллов на ЕГЭ. Городские стипендии за успехи в учебе и творчестве получают 64 школьника.
В наукограде продолжает работать Совет молодых учёных и специалистов, регулярно проводится дискуссионная площадка «Научный микрофон».
Молодые люди участвовали в зимнем и летнем слетах, а всего для них за год организовано более 90 мероприятий различной тематики.
Здоровье, сила и талант
Различными видами спорта и физкультурой в Обнинске постоянно занимается более половины жителей.
Жители Обнинска принимают активное участие в спортивно-массовых мероприятиях, которых за 2024 год организовано более 400. Проходят на городских площадках и крупные соревнования, в их числе «Планета баскетбола Росатома — Оранжевый атом», этап чемпионата России по пляжному волейболу памяти Василия Ярзуткина, Атомный марафон и другие.
Зимой у Дома ученых открылся каток, который за сезон посетило 15 тысяч человек.
Не менее оживленно проходила творческая жизнь наукограда, где состоялось более тысячи мероприятий, имеющих отношение к сфере культуры.
В 2024 году Обнинск масштабно отпраздновал 70‑летие пуска Первой в мире АЭС. Международный молодежный форум Obninsk NEW, открытие Аллеи международного сотрудничества, концерт Юрия Башмета, гастрономический фестиваль «Атомные вкусы России» и другие яркие мероприятия объединили горожан и гостей в юбилейную дату.
60‑летие отметил Музей истории города. Событие ознаменовалось появлением нового выставочного пространства и проведением в нем уникальной выставки работ Петра Кончаловского.
Городские творческие коллективы приняли участие в международной выставке-форуме «России» на ВДНХ.
Разработан пешеходный «Атомный маршрут», состоящий из точек, связанных с историей атомной энергетики.
Готовить ядерщиков для всего мира
Масштабным и значимым проектом международного уровня обещает стать научно-образовательный Центр ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех». Соглашение о его создании подписано в минувшем году, в организации участвуют Росатом, НИЯУ МИФИ, правительство Калужской области.
Задачей Центра станет подготовка специалистов мирового уровня, развитие атомных и смежных технологий. Ожидается, что уже через пять лет он сможет одновременно обучать 10 тысяч студентов со всего мира, а это 20% мирового рынка образования в области атомных технологий.
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