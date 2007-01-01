Наукоград на новом витке развития

В минувшем году экономика и социальная сфера Обнинска сохранили тенденцию поступательного роста, характерную для Калужской области в целом.

Социальные вопросы ​в приоритете

Население города в 2024 году достигло почти 133 тысяч человек. Более 50 тысяч рабочих мест для обнинцев предоставляют 3669 предприятий и организаций, которые за год заработали 318 миллиардов руб­лей, превысив прошлогодний показатель на 25 миллиардов.

Доходы городского бюджета в 2024 году увеличились на 15% и достигли более чем 7,5 миллиардов руб­лей. При этом две трети бюджетных денег расходуются на социальные нужды.

Особое внимание уделяется заботе об участниках СВО и их родных. В Год защитника Отечества в Обнинске 16 социальных специалистов работают с семьями мобилизованных, которых в городе более 500.

Без преувеличения, весь Обнинск участвует в сборе гуманитарной помощи для бойцов. В городе учреждена специальная медаль «Своих не бросаем», которую вручают для поощрения граждан за самоотверженность, мужество, храбрость, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга, а также активную волонтерскую и благотворительную дея­тельность.

Земля открытий

Знаковое событие прошлого года: ​Обнинску продлен статус наукограда еще на 15 лет, соответствующее распоряжение подписано Правительством РФ.

Научно-­производственный комплекс Обнинска — ​это 38 образовательных, научных и производственных организаций. Каждый пятый работающий житель города занят в научной сфере.

Действуют 10 НИИ, из которых три имеют статус государственных научных центров. Открыт Информационный центр по атомной энергии.

Для тепла, уюта и безопасности

Одновременно с экономикой развивается и городская инфраструктура.

Около 1,1 миллиарда руб­лей вложено в обновление коммунальных сетей. Еще 256 миллионов — ​в капитальный ремонт многоквартирных домов. Жилой фонд пополнился почти на 107 тысяч квадратных метров в новостройках.

Отремонтировано 75 тысяч квадратных метров автодорог. Благоустроены площадь у Дома ученых, пешеходная зона на улице Энгельса, сквер на улице Комарова.

Заменено 450 уличных светильников. Появились станции для зарядки электромобилей. За безопасностью жителей следят 205 видеокамер.

Весело и дружно

96 выпускников обнинских школ в 2024 году награждены медалями, а 24 из них показали результат в 100 баллов на ЕГЭ. Городские стипендии за успехи в учебе и творчестве получают 64 школьника.

В наукограде продолжает работать Совет молодых учёных и специалистов, регулярно проводится дискуссионная площадка «Научный микрофон».

Молодые люди участвовали в зимнем и летнем слетах, а всего для них за год организовано более 90 мероприятий различной тематики.

Здоровье, сила и талант

Различными видами спорта и физкультурой в Обнинске постоянно занимается более половины жителей.

Жители Обнинска принимают активное участие в спортивно-­массовых мероприятиях, которых за 2024 год организовано более 400. Проходят на городских площадках и крупные соревнования, в их числе «Планета баскетбола Росатома — ​Оранжевый атом», этап чемпионата России по пляжному волейболу памяти Василия Ярзуткина, Атомный марафон и другие.

Зимой у Дома ученых открылся каток, который за сезон посетило 15 тысяч человек.

Не менее оживленно проходила творческая жизнь наукограда, где состоялось более тысячи мероприятий, имеющих отношение к сфере культуры.

В 2024 году Обнинск масштабно отпраздновал 70‑летие пуска Первой в мире АЭС. Международный молодежный форум Obninsk NEW, открытие Аллеи международного сотрудничества, концерт Юрия Башмета, гастрономический фестиваль «Атомные вкусы России» и другие яркие мероприятия объединили горожан и гостей в юбилейную дату.

60‑летие отметил Музей истории города. Событие ознаменовалось появлением нового выставочного пространства и проведением в нем уникальной выставки работ Петра Кончаловского.

Городские творческие коллективы приняли участие в международной выставке-­форуме «России» на ВДНХ.

Разработан пешеходный «Атомный маршрут», состоящий из точек, связанных с историей атомной энергетики.

Готовить ядерщиков для всего мира

Масштабным и значимым проектом международного уров­ня обещает стать научно-­образовательный Центр ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех». Соглашение о его создании подписано в минувшем году, в организации участвуют Росатом, НИЯУ МИФИ, правительство Калужской области.

Задачей Центра станет подготовка специалистов мирового уровня, развитие атомных и смежных технологий. Ожидается, что уже через пять лет он сможет одновременно обучать 10 тысяч студентов со всего мира, а это 20% мирового рынка образования в области атомных технологий.