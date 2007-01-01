22 миллиона человек пользовались энциклопедией РУВИКИ в первом квартале

За первые три месяца 2025 года в этой российской интернет-энциклопедии появились 29 тысяч новых материалов, рассказали 8 апреля в пресс-службе правительства Калужской области.

Сейчас на сайте размещено 2,1 миллиона статей.

На сайте появились некоторые изменения. К авторизации через VK ID добавилась авторизация через Яндекс ID.

Также интернет-энциклопедия продолжает работу над сохранением культурного наследия и языкового богатства. В ней содержатся статьи на 20 языках народов России, помимо русского.