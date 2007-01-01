-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 22 миллиона человек пользовались энциклопедией РУВИКИ в первом квартале
Общество

22 миллиона человек пользовались энциклопедией РУВИКИ в первом квартале

Дмитрий Ивьев
08.04, 09:39
0 190
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

За первые три месяца 2025 года в этой российской интернет-энциклопедии появились 29 тысяч новых материалов, рассказали 8 апреля в пресс-службе правительства Калужской области.

Сейчас на сайте размещено 2,1 миллиона статей.

На сайте появились некоторые изменения. К авторизации через VK ID добавилась авторизация через Яндекс ID.

Также интернет-энциклопедия продолжает работу над сохранением культурного наследия и языкового богатства. В ней содержатся статьи на 20 языках народов России, помимо русского.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFaS1ZiUVROemNjNEtRNll6ZWlwRWc9PSIsInZhbHVlIjoiOXl1a1lOUkt1azNFOG0zZHJiL1IveTFRaGdmTDFTejlsbkV6aEFCczd5MmNPRmFyWmJaOTI3WUM3Ynlzcjh0SmQrRnFGVE9NWGRKUUQveXdUZVFMVU85TExxMXoxTmJ5OEwxdHZGMWRFbzl4RWlsTENKcStwTkZuNWc3LzVOU3p3Z1diNVA4aTVWamNIRnNBTXFyWHpYRW05UDlMR2lBT25mUXNrZTRJZ3Y3RDNEa3ArT1B4a1JkRGxIS1ArMU9PeHFyMjlrRTh1TjFMWDFGZUJWTVhEWWU3WE1URXRWSFFJOXU5WnQxdGJheG10ME4wTEZSQldrRENDNkZnNGx4MFY2bncyaU9lOFF5eGlUSmp3cC9GL1lUdGIxYWxqSlVhYW5ibXhXaFdDUFhSK203QW1hYTdORnAycy8waFVxRFFzQUJWTmxKSVNUY3FtdlFIanNOZ002aGRzYTk0VDRYdEZtL3lyRFlUcFRYYmRtaW5kb0NBOTJnR2F1N3dRZndUalJvd1A5SUtBWUJ0WjZLS013V3FSc2NsTmgwcnJMYzdMNlNvNktqV0tPVkFzTGFBbUpJY0tPRXVwOHMwSTBJVyIsIm1hYyI6IjY1MzI1YWFjZjA5OTY5YTM2OTQxN2IzODczM2EyOWJlMzVkM2M2MjU0ODY4NWFlMzAyYjE3MmU2OGY3MzcyNmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlwallZM3dqdXVYUmFCdzhkYWRlUkE9PSIsInZhbHVlIjoiMVlpWnBHNFhQNndKK0ltYzVWSDF2MGZ0ZUtHdVhEM2JoU1JlL016ZWFYdFJGZWxOTkdVYUV3SEw3SHhtZmNWSGRpbnJIalBoYmNFQU9WU2E3eG9KM0FqaFRiNVMvT0VvZXRmSjRRVUhDV3N1N2JqcmtseG8xV0ZIbEdqZkhpeG9RTEJYbTdYNW01dUhyTUR6SWdDUG4wNDErZG9seVVMdzZhdXhDbXdWWXBRVEVKOENUSmV6ZzhYa3dtTTFTUWtxMmVBMEtXR1phMzhkUUhJQTBjT0grNi9DZEZ3T2ozMmNpNFdVQTI1VDBNNG5zZlptU21LZG9JZFpaOEFCdnFsa1RPUytMNTNPV0JzNzR2di9hOGlJTXY0US9iM0podzFld1EzczJ2anJXMWc0eFVHTWdQeE15Nmt6OEZHT0dzOFdDWnZhWFRlWGVtSDZaM2N4WkFZb05aQ1N0SzhDSE9hdHVxUEVESGJCWUxuVko2OTdlc0dCb3gya2xiVThKTm50TWJQK20zdlRKVlg0cTFpdFB2UGtMT1ZvUzhOWFF1NC9mYllBbWltTEN3S2x2NDZQS0lsNFcwMUpQT1BHbStBMzg2WndxblR0bnhDVExzTUFwWjhQRjJRZWdSc1lYcmcrMFV5ci84VmdYL3Z0UEVoR3FWaEZRL016cHA2M3FaYUJaem4yZ2FOSHZaQ1Vya1NyZkZCdkZCNDJxQjBZN0Zlam82ZUd4RHYwUC8ySWlCVTAxazhHTjRMK1N2WVZBSTlqRER6cHVYWnFGcDRyMFhhWHJrVFVoVEo4ZURoTlRkdWRUczJFLzBIWTAxK1EyWDlxZjN3R2Q5SDd5cVZrRzV1cCIsIm1hYyI6IjY0OWIzZTY0MzlmNzExNjI2NjNhNjM2NjFkN2VjNDM1NDFjNGEzYjBlODgyNjViNjBhYzVhZmE5NDBkNDIzMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+