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Общество

В Калуге рассказали, как отпразднуют День космонавтики

Дмитрий Ивьев
08.04, 12:19
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Различные мероприятия пройдут на выходных, 12-13 апреля, сообщили в Центре развития туризма «Калужский край».

12 апреля запланирован забег «Первый полет» в парке Циолковского. На него уже зарегистрировались более 600 человек. Взрослые пробегут шесть километров, а дети - 700 метров.

В рамках забега пройдет благотворительная акция в помощь приюту для бездомных животных, посвященная 65-летию полета в космос Белки и Стрелки.

Также в субботу на уличной территории музея истории космонавтики в шатре пройдут мастер-классы по приготовлению чая и конфет, дегустация космического питания. А уличный театр из Санкт-Петербурга представит спектакль «Небесная карусель».

В День космонавтики в музее пройдет «космический диктант». Запись на него уже открыта.

А вечером 12 апреля запланировано открытие VI Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский». Оно состоится на сцене перед историческим зданием музея космонавтики. Ведущими будут заслуженная артистка России Нонна Гришаева и заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда.

Вечером 12 апреля под ракетой пройдет рок-концерт «Карма полис» с участием групп Teletape, Long Arm и Safari Drums.

В воскресенье, 13 апреля, в ИКЦ пройдет фестиваль «Космическая еда».

Кроме того, с 12 по 15 апреля на территории музея истории космонавтики будет работать световой маршрут. Инсталляциями станут памятник Гагарину, летающая тарелка, планетарий, обсерватория и ракета-носитель «Восток».

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