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В Калужской области вырастили суперкорову

Гертруда с фермы в Медыни дает 68 литров молока в сутки – это почти семь полных ведер, сообщил 7 апреля министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.
Дмитрий Ивьев
08.04, 09:42
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За год Гертруда дала 22 145 килограммов молока, что в два раза превышает средний надой.

Такой результат вывел корову на первое место в области.

- Этот рекорд – яркое доказательство высокого уровня селекционной работы, заботливого ухода и современных условий содержания животных в наших хозяйствах, - заявил Ефремов.

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сельское хозяйство калужская область
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