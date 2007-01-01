В Калужской области вырастили суперкорову
Гертруда с фермы в Медыни дает 68 литров молока в сутки – это почти семь полных ведер, сообщил 7 апреля министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.
За год Гертруда дала 22 145 килограммов молока, что в два раза превышает средний надой.
Такой результат вывел корову на первое место в области.
- Этот рекорд – яркое доказательство высокого уровня селекционной работы, заботливого ухода и современных условий содержания животных в наших хозяйствах, - заявил Ефремов.