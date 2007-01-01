Губернатор оценил работу поликлиники в Калуге

В понедельник, 7 апреля, он побывал в городской больнице №5. Там с декабря прошлого года внедряется пилотный проект «Новая регистратура».

- Если коротко, то его суть в том, что часть функционала медицинских регистраторов передано специалистам МФЦ, которые встречают пациентов на входе, - пояснил Владислав Шапша. - Это, например, запись пациента на прием, навигация по поликлинике. За 4 месяца помогли 38 тысячам посетителям.

По его словам, за счет этого высвобождаются медицинские регистраторы, на них в свою очередь перераспределяется часть функционала медсестер и врачей.

- Дальше, чтобы масштабировать проект на другие медучреждения, будем считать экономику, анализировать результаты. Смотреть отзывы медиков и пациентов, - отметил губернатор.